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  3. RTÜK'ten FOX'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası

Fatih Portakal'ın halkı kin ve nefrete sevkeden sözleri sonrası harekete Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), FOX'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi

Radyo Televizyon Üst Kurumu Fatih Portakal ve Fox TV ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Fatih Portakal'ın halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği bildirildi. Portakal'ın açıklamaları sonrası Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve para cezası verildi.

Ayrıca Fox TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildiği duyuruldu.

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