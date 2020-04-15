RTÜK'ten FOX'a üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası

Radyo Televizyon Üst Kurumu Fatih Portakal ve Fox TV ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Fatih Portakal'ın halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği bildirildi. Portakal'ın açıklamaları sonrası Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve para cezası verildi.

Ayrıca Fox TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildiği duyuruldu.

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