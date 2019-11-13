Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7752
  • 6,3643
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rozetleri çıkarmışlar: Centcom'dan Beyaz Saray'a ayar fotoğrafı

Rozetleri çıkarmışlar: Centcom'dan Beyaz Saray'a ayar fotoğrafı

Rozetleri çıkarmışlar: Centcom'dan Beyaz Saray'a ayar fotoğrafı

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Caggins, PYD’nin sözde temsilcileriyle Haseke yakınlarında, ‘DEAŞ’la mücadele’ bahanesiyle basın toplantısı yaptı. 

Osman Nuri CERİT

Terör örgütüne binlerce TIR silah gönderen ABD, Türkiye’nin tüm uyarılarına ve sahadaki gelişmelere rağmen onlarla iş tutmaya devam ediyor. ABD, Barış Pınarı operasyonu sırasında DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakan terör örgütü PYD/YPG temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda “ABD ile PYD’nin DEAŞ’a karşı ortak çalışmayı sürdüreceği” açıklandı. 

‘İLİŞKİ SÜRÜYOR’ İTİRAFI 

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins ve terör örgütü PYD’nin sözde Basın Sözcüsü Mustafa Bali ve PYD Sözcüsü Kino Gabriel’in yaptığı toplantının görüntüleri örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı. DEAŞ’ın gizli hücre yapılanmalarına karşı PYD ile ortak eylem koordinasyonu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Caggins, Kürtçe yaptığı paylaşımda “DEAŞ’ın maddi ve ideolojik olarak bitirilmesi için ortağız. Çünkü DEAŞ’ın maddi olarak bitirilmesi ideolojik olarak bitirilmesi anlamına gelmiyor. Bunun için Derik’ten Deyrazor’a PYD ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.


Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
Tolga Sarıtaş sevgilisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer
Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
<p>Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81

Fidan Dikme Kampanyasına Dil Uzatan Barış Yarkadaş Canlı Yayında Böyle Rezil Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çifte müjde geliyor! Memur ve emeklinin yüzünü güldürecek haber

1 Yıl Boyunca Yere İnmeden Havada Kalacak