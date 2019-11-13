Rozetleri çıkarmışlar: Centcom'dan Beyaz Saray'a ayar fotoğrafı

Osman Nuri CERİT

Terör örgütüne binlerce TIR silah gönderen ABD, Türkiye’nin tüm uyarılarına ve sahadaki gelişmelere rağmen onlarla iş tutmaya devam ediyor. ABD, Barış Pınarı operasyonu sırasında DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakan terör örgütü PYD/YPG temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda “ABD ile PYD’nin DEAŞ’a karşı ortak çalışmayı sürdüreceği” açıklandı.

‘İLİŞKİ SÜRÜYOR’ İTİRAFI

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins ve terör örgütü PYD’nin sözde Basın Sözcüsü Mustafa Bali ve PYD Sözcüsü Kino Gabriel’in yaptığı toplantının görüntüleri örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı. DEAŞ’ın gizli hücre yapılanmalarına karşı PYD ile ortak eylem koordinasyonu hakkında görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Caggins, Kürtçe yaptığı paylaşımda “DEAŞ’ın maddi ve ideolojik olarak bitirilmesi için ortağız. Çünkü DEAŞ’ın maddi olarak bitirilmesi ideolojik olarak bitirilmesi anlamına gelmiyor. Bunun için Derik’ten Deyrazor’a PYD ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.