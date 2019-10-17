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  3. Resulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Resulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Resulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda ilçedeki en büyük silah deposu bulunarak, arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Resulayn ilçesinde terörden kurtarılan köylerde süren arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mermi ve roketten oluşan mühimmat ele geçirdi.

Öte yandan, Resulayn'ın güneyinde, M 4 otoyolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu da bulundu. 

Depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

AA

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