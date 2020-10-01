Restoranda kavga anları kamerada: İş insanları birbirine girdi, ortalık karıştı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde aralarında ticari anlaşmazlık olan iki şirketin sahipleri sorunu çözmek için bir restoranda buluştu. Alacak-verecek konusunda anlaşamayan iki iş insanı arasında tartışma başladı. Bu sırada masaya gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahı iş insanının karnına dayayarak iş insanını tehdit etti. Başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

DHA’da yer alan habere göre, silahın tehdidinden korkan iş insanı ve beraberindekiler restoranı terk etmek istedi. Ancak diğer iş insanı ve yanındakiler çıkmalarına engel oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi çıkan kavgada feci şekilde darp edildi.

RESTORAN ÇALIŞANLARI AYIRAMADI

Kavga büyüyünce restoran bir anda birbirine girdi. Ne yapacağını şaşıran restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp edilen 3 kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Silahlı tehdit ile tekme ve yumruklu kavga ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları restoranın güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde, 4 kişinin aynı masada oturdukları, bir süre sonra yanlarından kalkan birinin yerine hızlı bir şekilde gelen kişinin oturduğu ve belinden çıkardığı silahı işadamının karnına dayadığı görülüyor.