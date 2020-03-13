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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.


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