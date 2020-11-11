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11 Kasım 2020 Çarşamba 10:58 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'na 418 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'na 418 personel alınacak
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar yapabilecek.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

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