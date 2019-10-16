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  3. Rasulayn'daki terör hedefleri vuruldu

Rasulayn'daki terör hedefleri vuruldu

Rasulayn'daki terör hedefleri vuruldu

Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.     

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.     

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.      

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.     

AA

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