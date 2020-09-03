Rasulayn'da sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.

Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.