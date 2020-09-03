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  3. Rasulayn'da sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2020 Perşembe 23:43 | Son Güncelleme:

Rasulayn'da sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Rasulayn'da sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
AA

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızmaya çalışan YPG/PKK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı. 

AA'nın aktardığı habere göre, bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.

Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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