Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevabı...

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Küresel salgın haline dönüşen koronavirüs sonrası ülkemizde tedbir amacıyla hafta sonlarından sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan son açıklamasında sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirmişti. Gözler şimdi 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi. Detaylı bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Fakat sosyal medyada Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına yönelik birçok paylaşım bulunuyor. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yasağın arefe günü başlayıp bayramın son gününe kadar devam edeceği, yani 4 gün olacağı yönünde. Diğer bir görüş ise yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar toplamda 9 gün olacağı yönünde.

Kafalardaki soruların 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği tahmin ediliyor. Bayramda şehirler arası seyahat yasağı da devam ederken normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRDE ISRARCI OLALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesinde bulundu.