PTT kart başvurusu nasıl yapılır? PTT kart şifresi nasıl alınır? İşte şifre oluşturma ekranı…

Bakan Zehra Selçuk'un 1000 TL sosyal yardım paralarının PTT üzerinden alınabileceğini söylemesi üzerine PTT kart başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. PTT kart için herhangi bir kart aidatı, işletim ücreti vb. bulunmuyor. PTT kart şifre oluşturma ekranı haberimizde…

PTT KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT Bank, 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için yeni bir sistem ile hizmet veriyor.

Vatandaşların PTT kart alabilmeleri için herhangi bir PTT iş yerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirket aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere PTT kart verilmektedir.

PTT KART ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından ilk kullanım için verilmiş olan şifreyi güvenlik açısından daha sonrasında değiştirmek iyi olacaktır. Değiştirme işlemini gerçekleştirmek için, sahip olunan şifre PTT bankamatikten ilk defa kart takıldıktan sonra kullanılabilir ve bankamatik menüsü sayesinde şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kart şifresi unutulduğunda 444 1 788 PTT çağrı merkezine ulaşarak yine şifre yenileme işlemi talep edilebilir. Ancak telefon çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilmek için, kullanılan GSM numarasının daha önceden PTT sisteminde tanımlanmış olması gerekmektedir.

PTT kart şifresi unutulduysa veya yeni bir şifre almak isteniyorsa bu işlem sms yolu ile de rahatlıkla gerçekleştirilebilir. PTT sistemlerinde kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden SİFRE yazıp boşluk bırakarak 4 haneli PTT kart şifresi sonrasında bir boşluk daha bırakarak PTT kart arkasında yer alan 7 rakamlı numarayı yazarak 3290’ a mesaj atılması gerekir.