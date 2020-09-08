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  3. Psikolojik savaş veriyoruz! Kronik hastalığı yoktu, 1 saatte kaybettik
08 Eylül 2020 Salı 01:06 | Son Güncelleme:

Psikolojik savaş veriyoruz! Kronik hastalığı yoktu, 1 saatte kaybettik

Psikolojik savaş veriyoruz! Kronik hastalığı yoktu, 1 saatte kaybettik

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Asistanı Doktor Tutku Tanrıkulu Tek, yaklaşık 3 ay önce Kovid pozitif olan 62 yaşındaki bir hastasının nasıl 15 dakikada kötüleştiğini şöyle anlattı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Asistanı Doktor Tutku Tanrıkulu Tek, “Kızı Ankara’da görevli bir doktordu. Sürekli irtibat halindeydik. Geldiğinde durumu kötü değildi. Her şey yolunda görünüyor gibiyken 15 dakikada entübe hale geldi, 1 saat sonra da kendisini kaybettik. Doktor hanımı teselli etmek için, ‘Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi’ dedim. O da bana, ağlayarak ‘Allah korusun sizin babanız olmasın’ dedi. O sıkıntıda bunu diyebilecek kadar güzel kalbi olan bir doktor.”

LÜTFEN AZICIK DİKKAT EDİN

“62 genç bir yaş. Kronik hiçbir rahatsızlığı olmayan birini kaybettiğim için kendimi çaresiz hissettim. Bu bizim için gerçekten bir psikolojik savaş. Azıcık bir dikkat bile bizim hayatımızı kolaylaştırabilir.”

Tek, “Altı aydır pandemi polikliniğinde çalışıyorum, 3 yaşında oğlum var. Her nöbetten çıkışta ‘Acaba ona virüs taşıdım mı’ diye korkuyorum” dedi. 

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