Prof. Dr. Yalçın'dan dikkat çeken ifade: 18 ayı bulabilir

Prof. Dr. Songül Yalçın, dünyada ve Türkiye'de corona virüse karşı başlatılan aşı çalışmalarının seyrini anlattı. Prof. Dr. Yalçın, salgından sonra tüm dünyada corona virüsle ilgili aşı çalışmalarının büyük yoğunluk kazandığına dikkat çekerek, "Dünya'da bu konuda 120'den fazla aşı çalışması başlatıldı. Bu aşı çalışmalarından şu anda yaklaşık 10 tanesi şu an faz-2 adımında düzenlenmektedir. Bu 120 kayıtlı çalışmanın yaklaşık 20 tanesi de faz-1'e düzenlenmiştir" diye konuştu.

'BUGÜN YARIN OLACAK ŞEYLER DEĞİL'

Prof. Dr. Yalçın, bir hastalığa karşı aşının bulunabilmesi için belirli zaman gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aşı çalışmalarında fazlardan önce preklinik çalışması yapılır. Bu çalışmada insan dışı primatlar veya transgenik farelerde bu çalışmalar yapılır. Daha sonra faz-1 çalışmasında 10 ile 20 kişiye güvenilirlik konusunda bir çalışma yapılır. Faz-2'de ise bu 100- 200'lü rakamları bulur. Faz-3’te ise 1000, 2 bin, 10 binlere ulaşan rakamlarda bir çalışma yapıldıktan sonra 'aşının etkisi nedir', 'yan etkisi nedir' gibi konular genel kapsamda da gözlemlendikten sonra da faz-4'e ulaşılır ve sonrasında aşı piyasaya sürülüp lisans alınır. Dünya şu an corona virüsle mücadelede faz-2'de. Faz-2'deki bir aşı çalışmasının da piyasaya sürülebilmesi için 6 ile 18 ay kadar süre gerekebiliyor. Şu anda faz-2'de 10 civarında aşı adayı var ama bunların sonuçta piyasaya sürülebilmesi, bugün yarın olacak şeyler değil. Eylül ayında faz-3'e ulaşılmış olsa bile muhtemelen aralık ayında sonraki aşamaya geçilecek gibi duruyor."

(DHA)