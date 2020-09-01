01 Eylül 2020 Salı 03:50 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde günde 1500 hastaya bakılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde inşa edilen ve 31 Mayıs'ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor.
Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
Negatif basınç odalarıyla tedavide fark yaratan hastanede olası afet durumlarına karşı her türlü önlem alındı.