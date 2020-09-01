Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde günde 1500 hastaya bakılıyor

Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.

Negatif basınç odalarıyla tedavide fark yaratan hastanede olası afet durumlarına karşı her türlü önlem alındı.