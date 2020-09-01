Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,362
  • 8,8002
  • 466.116
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde günde 1500 hastaya bakılıyor
01 Eylül 2020 Salı 03:50 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde günde 1500 hastaya bakılıyor

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde günde 1500 hastaya bakılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde inşa edilen ve 31 Mayıs'ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor.

Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor. 

Negatif basınç odalarıyla tedavide fark yaratan hastanede olası afet durumlarına karşı her türlü önlem alındı.  

Macron'a soğuk duş... Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi!
Haldun Boysan hayatını kaybetti!
Hamas, Gazze'de ateşkese varıldığını açıkladı
Büşra hemşireye yönelik sözleri tepki çeken Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Kriz çözüldü mü? İtalyanlar yazdı: 'Muriqi, Lazio'da'
Ataşehir'de kaza: Otomobil restorana daldı

Ataşehir'de kaza: Otomobil restorana daldı

MasterChef'te gözyaşları sel oldu... Favori isim yarışmaya veda e

MasterChef'te gözyaşları sel oldu... Favori isim yarışmaya veda etti!

Bağışıklığı güçlendirmek için

Bağışıklığı güçlendirmek için bir günde ne kadar peynir tüketilmeli?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları