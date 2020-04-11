Prof. Dr. Mehmet Öz: Korona mutasyona uğradı, iki çeşidi var

ABD’de yaşayan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, virüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öz, virüsün mutasyon geçirdiğini anlattı: “Şu anda 2 tip koronavirüsün var ve birinci virüs çok daha tehlikeli. İkincisi mutasyonla oluştu. Bu insanlar için daha az tehlikeli. Şu anda dünyada önde giden virüs o. Ama bence bunların aşıya etkisi olmayacak. Tek bir aşıyla bunları halledebileceğiz.”

ŞEHRİ KAPATMAK ÖNEMLİ



Dr. Öz, çok kalabalık şehirlerde şehri kapatmanın en iyi yöntem olduğunu söylerken, “İnsanların kendini karantina altına almaları yerine göre değişir, New York şehri de İstanbul gibi kalabalık bir yer olduğu için insanlara bunu bıraktığın zaman bu pek olmuyor. New York bütün şehri kapattı sadece mecburi hizmetler yapılıyor. İnsanlar evde kalmak zorunda ve kalmazlarsa cezalandırılıyorlar. Sert davranışlarla bu noktaya geldik. 1 Mayıs’a kadar inşallah aşılacak. Büyük şehirlerde şehri kapatmak önemli” dedi.