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  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsle mücadelede en kritik hafta

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsle mücadelede en kritik hafta

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsle mücadelede en kritik hafta

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsle mücadelede en kritik haftalarda olduğumuzu belirtti.

Ceyhan, "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. 'Önümüzdeki bir-iki hafta kritik' veya ‘Bu hafta çok önemli' şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır" dedi.


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