Prof. Dr. Aybar: "Biden, S-400 konusunda Türkiye'yle ortak zemin arayacaktır"

ABD’deki başkanlık seçimlerinden Demokrat aday Joe Biden’ın galip çıkması durumunda Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Doğu Akdeniz, Suriye, terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesinin yanı sıra Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımı gibi konular, iki ülke arasındaki önemli başlıkları oluşturuyor.

24 TV canlı yayınında Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, masaya yatırılacak ilk konulardan birinin S-400 meselesi olacağını söyledi.

"BIDEN'IN SEÇİM DÖNEMİNDEKİ SÖYLEMLERİ, İCRAAT DÖNEMİNDE DEĞİŞECEKTİR"

Joe Biden’ın S-400 konusunda karar vermeden önce büyük bir ihtimalle danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye dosyasını değerlendireceğini kaydeden Aybar, şunları kaydetti:

“Joe Biden, Türkiye ile ilgili birtakım görüşlere sahip bir isim. Özellikle seçim döneminde ortaya koyduğu söylemlerle bu görüşlerin çok da dostane olmadığını görüyorduk. Ancak yönetime geldikten sonra durum değişiyor. İcraat pozisyonundayken başka önceliklerin de değerlendirilmesi gerektiği ön plana çıkıyor.”

"BIDEN'IN TÜRKİYE’YLE MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNİ ZEDELEYECEK BİR ADIM ATACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Biden’ın Türkiye dosyasını incelerken Türkiye’nin böyle bir hava savunma sistemine başvurmasının nedenlerini göreceğini ifade eden Aybar, “Müttefiklik ilişkilerini zedeleyecek ve Türkiye’yi ABD’nin stratejik ortağı olmaktan çıkaracak herhangi bir adımı atacağını düşünmüyorum. Büyük bir olasılıkla Türkiye’yle ortak bir zemin aramaya çalışacaktır. Bunun için farklı kanalları çalıştıracaktır. Bunların arasında NATO kanalı olacağı gibi başka kanallar da olabilecektir.” diye konuştu.