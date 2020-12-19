Polisten alkışlanacak hareket: "Allah başımızdan eksik etmesin"

Aksaray'da köyden gelen Mehmet A., polis ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Olay, 15 Temmuz Milli İrada Meydanı'nda meydana geldi. Kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A., evine gitmek için yardım istedi. Akçakent köyünden geldiğini söyleyen Mehmet A., 'Ben köyden geldim. Beni evime götürür müsünüz? Bana sokağa çıktığım için kızabilirsiniz ve bu konuda da haklısınız. Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Polis, Mehmet A.'yı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine götürüp yardımcı oldu.