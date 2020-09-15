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15 Eylül 2020 Salı 09:38 | Son Güncelleme:

Polisler hemen harekete geçti: Koronavirüslü hasta hastaneden kaçtı

Polisler hemen harekete geçti: Koronavirüslü hasta hastaneden kaçtı
İHA

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzere kız ve babası kısa sürede yakalandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Koronavirüslü baba-kız kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden kaçan baba-kızı fark eden hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

<p class='MsoNormal'>Haber/Kurgu: Ezgi Aşık (ezgi.asik@turkmedya.com.tr)</p>

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