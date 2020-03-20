Pendik'te 4 katlı bina çöktü! Boşaltılan bina mühürlendi

Pendik'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Çökmenin nedenini belirlemek için binada inceleme başlatıldı.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binadaki incelemelerini ise sürdürüyor.

Öte yandan, olay sonrası bazı apartman sakinlerinin valizlerini alarak evlerinden ayrıldıkları görüldü.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Pendik'te balkonları çöken bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan 4 katlı binanın bazı balkonları çöktü. Bunun üzerine binadakiler tahliye edildi. Daha sonra Pendik Belediyesi ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu giriş katında lokanta ve iş yerleri bulunan 4 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Balkonları çöken binanın bitişiğindeki binada bulunanlar da tedbiren tahliye edildi.