Pençe-2 Operasyonu'nda tespit edilen EYP'ler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınların imha edildiği açıklandı.
Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekat, planladığı gibi başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.
AA
Pençe-2 Harekâtı ile terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar tespit edilerek Komandolarımız tarafından kontrollü olarak imha ediliyor.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/CAWpkKFewS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019