PAEM sonuçları ne zaman açıklanır? PAEM sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

PAEM sonuçları ne zaman açıklanır? gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı yapılıyor. 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ön başvurular kabul edildi ve adaylar sınava çağrıldı. Mülakat sınavından çıkan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. PAEM 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yanıtı..

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi'nden PAEM komiser yardımcılığı sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI YAPILIYOR

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.