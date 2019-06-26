Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bir süre önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert ifadelerle tepki gösteren ve CHP ile yolları ayrılan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’den Kılıçdaroğlu’na bir yanıt daha geldi.

İstanbul seçimine değinirken Kılıçdaroğlu'nun, "Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var" sözüne katıldığını ifade eden Yılmaz, "Lakin yeni siyaset anlayışı kendisi gibi eskimiş yüzlerle olamaz" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik tek adam rejimi eleştirilerine değinen Öztürk Yılmaz, CHP liderinin de partide tek adam rejimi kurduğunu, CHP’de hak hukuk adalet sağlayamadığını, kontrol ettiği medyada kendilerine yer bulamadığını vurguladı.

Demokrasinin, ikiyüzlülük ve aldatmaca ile sadece karşı tarafı suçlayarak olamayacağının altını çizen Öztürk Yılmaz, şunları kaydetti:



'KENDİNİZE PAY ÇIKARTMAYIN'

"Demokrasi içselleştirme, ona inanmak ve onun için çalışıp bedel ödemekle olur. İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan sonucun, halkımızın kullanılan dile, yönetim anlayışına, ekonomik krize bir tepkisi olduğunu bilmek lazım. Bu çıkan sonucu, kendi hanesine yazıp koltuğa yapışma derdinde olanların da şunu bilmesi lazım; eğer zaferse halkın zaferidir. Sizin herhangi bir zaferiniz yoktur. Kendinize herhangi bir pay çıkartmayın. Bu başarı, bazı siyasi liderlerle birlikte değil onlara karşı kazanılmıştır."