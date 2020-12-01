Özden yakalandı DEAŞ çözüldü

Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanmasının ardından, örgütün Türkiye’deki ağı çözüldü. Ele geçirilen diz üstü bilgisayardaki notlardan yola çıkılarak örgüte İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri’de operasyonlar yapıldı, planlanan eylemlerin de önüne geçildi.

‘KANTON’ İLAN ETTİ



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden’in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiği ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye’de bölücü terör örgütü YPG/PKK’nın elinde bulunan DEAŞ’lıları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi. Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden’in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.