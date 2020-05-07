Otobüsler hâlâ balık istifi!

Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz’da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti. Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında bir yolcunun minibüs sürüsüne “Kaptan yeter, kaptan” diyerek uyarıda bulunmasına rağmen sürücü yeni yolcular alıyor.

İETT’DEN PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ



Taksim’den Kocamustafapaşa’ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.