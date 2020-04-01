Otobüs ve metroda sosyal mesafe sıfır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri son iki haftada artırdı. Tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’ye düşürülmesinin ardından, araç koltuklarına da sosyal mesafe standartları getirildi, sefer sayıları yarı yarıya düşürüldü. İstanbul genelindeki metro ve tramvaylarla metrobüs araçlarına “Sosyal Mesafenizi Koruyun. Bu Koltuğu Boş Bırakın” çıkartmaları asıldı. Ancak toplu ulaşımdaki kısıtlama, işe gidip gelmek zorunda kalan vatandaşların hayatını tehlikeye attı.

3 GÜNDÜR TIKLIM TIKLIM



3 gündür İstanbul’daki yoğun olan toplu taşımalardan gelen görüntüleri İBB yalanlarken, aynı görüntüler dün de devam etti. Seferler azaltılınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tıklım tıklım olan otobüs ve metrolarda işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar hem tedirgin oldu, hem de tepki gösterdi. Daha önce çekilen toplu taşımalardaki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşananların ‘organizasyon’ olduğunu söyleyip durumu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etmişti.