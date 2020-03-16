Osmanlıca 'mebhas-i kuvvet-i hava' ifadesinin karşılığı hangisidir?
Osmanlıca 'mebhas-i kuvvet-i hava' ifadesinin karşılığı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Mart Pazartesi günü çıkan soru…
Osmanlıca 'mebhas-i kuvvet-i hava' ifadesinin karşılığı hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
OSMANLICA 'MEBHAS-İ KUVVET-İ HAVA' İFADESİNİN KARŞILIĞI HANGİSİDİR?
A: Paratoner
B: Aerodinamik
C: Çöl iklimi
D: Paraşüt
Doğru cevap: B Aerodinamik