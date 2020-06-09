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  3. Ortaköy'de yolun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
09 Haziran 2020 Salı 09:15 | Son Güncelleme:

Ortaköy'de yolun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Ortaköy'de yolun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

(AA)

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