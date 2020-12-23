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  • Ordu'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:43 | Son Güncelleme:

Ordu'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı

Ordu'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
AA

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip yürüttü.

AA'da yer alan habere göre, Çalışmanın ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 150 personelin görev aldığı ve 20 ekibin yürüttüğü operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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