Online dolandırıcılık virüsüne dikkat!

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul'da bu dönemde son 20 günde internet alışverişinde dolandırılan 500'ü aşkın kişi polise başvurdu. İstanbul Siber Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, özel bir ekip oluşturdu. Dolandırıcıların en çok maske ve hijyen ürünü, temel gıda ürünü, oyun konsolu satışıyla ilgili taklit siteler kurdukları ve hayali ürünleri satıp adreslere hiç gönderim yapmadığı belirlendi. İkinci yöntem olarak ise çok ucuz ya da hediye ürün yalanıyla kişilerin hesap bilgilerini ele geçirdiği tepsit edildi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışveriş yapan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

• En bilindik siteleri tercih edin.

• Kaynağını bilmediğiniz hesaplardan alışveriş yapmayın.

• ‘Büyük indirim’ gibi reklam linklerini ya da SMS’leri açmayın.

• Sanal kart kullanmaya özen gösterin. Yardım bahanesiyle T.C. numaranızı isteyenlere kanmayın.

• 500 TL’lik ürünün 100 TL’ye satılması dolandırıcılığın habercisi. Olağan dışı ucuza satılan ürünlere el sürmeyin.