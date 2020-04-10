Onkoloji hastaları için online takip

Talep ve şikayetlerin yanı sıra ilaç dozlarıyla ilgili de hekimleriyle görüşen hastalar, gerekli görülmesi halinde hastaneye çağrılıyor. Prof. Dr. Timuçin Çil, “Doktorlar, hastalara telefon yoluyla ulaşıyor. Hastalar da talep ve şikayetlerini, doktorlara sosyal medya, e-posta ve diğer akıllı uygulamalar vasıtasıyla iletiyor. Her gün 30-40 civarında hastanın bu şekilde ‘online’ sistemle bize ulaştığını görüyoruz” dedi.