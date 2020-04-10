Onkoloji hastaları için online takip
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 salgınında yüksek riskli grupta yer alan onkoloji hastaları, doktorlarıyla evlerinden çıkmadan, internet üzerinden yakın takip altında tutuluyor.
Talep ve şikayetlerin yanı sıra ilaç dozlarıyla ilgili de hekimleriyle görüşen hastalar, gerekli görülmesi halinde hastaneye çağrılıyor. Prof. Dr. Timuçin Çil, “Doktorlar, hastalara telefon yoluyla ulaşıyor. Hastalar da talep ve şikayetlerini, doktorlara sosyal medya, e-posta ve diğer akıllı uygulamalar vasıtasıyla iletiyor. Her gün 30-40 civarında hastanın bu şekilde ‘online’ sistemle bize ulaştığını görüyoruz” dedi.