Önce kalçasıyla kontrol etti, sonra çaldı: 'Paraya ihtiyacım var' deseydi 500 lira verirdim

Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde park halindeki motosiklet, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından çalındı. Motosiklet sahibi Ahmet Türk, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık görüntüleriyle polise başvurdu.

AA'da yer alan habere göre, görüntüler incelenince, hırsızın, önce kalça hareketleriyle direksiyonun kilitli olup olmadığını kontrol ettiği, ardından motosikleti iterek götürdüğü tespit edildi.

"PARAYA İHTİYACIM VAR' DESEYDİ 300-500 LİRA VERİRDİM"

Hırsızın yakalanmasını beklediklerini söyleyen Ahmet Türk, "Hırsız, kilidin açık olduğunun farkına varınca, motoru kendi malı gibi alıp gidiyor. Biz de sabah saatlerinde karakola gidip şikayetçi olduk. Bugün yarın bir haber bekliyoruz. Yalnız, Beyşehir'e böyle bir olayı yakıştıramadım. Bize gelse dese ki ‘Abi benim paraya ihtiyacım var’. Çıkarır 300-500 lira verirdim. Motoru çalıp da oraya buraya satıp parçalamanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.