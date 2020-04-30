Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle eğitime verilen ara devam ediyor. Öğrenciler ve veliler “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını merak ederken konuyla ilgili önemli açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Selçuk "Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okulların açılacağı" şeklindeki soruyu yanıtladı. Peki, 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Yanıtı haberimizde...



OKULLAR 1 HAZİRAN’DA MI AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu da yanıtlayan Selçul: "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Selçuk, sadece eğitim değil, ekonomi, turizm, hizmet sektöründe normalleşmenin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini aktardı.

"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okulların açılacağı" şeklindeki soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:

"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."

"SİMÜLASYONLAR DEVAM EDİYOR. BİR HAFTA İÇİNDE DE NETİCELENMİŞ OLACAK"

Bakan Selçuk, "İster 1 Haziran'da ister eylülde olsun, öyle görünüyor ki Türkiye, bu salgının yapısı gereği tedbirleri almaya devam edecek. Buna da hazırlıklı mısınız? Okul yapılarında birtakım değişiklikler, sosyal mesafe gibi çalışmalar da yapıyor musunuz?" sorusuna karşılık, şöyle konuştu:

"Bazı modelleme çalışmalarımız var. Örneğin, LGS yapılacak, kaç sıramız, sınıfımız var, Türkiye'deki yükseköğretimdeki bazı kurumlar, kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinden çalışıyoruz. Çocuklarımızı ne şekilde oturtursak bütün sıralarda sosyal mesafeyi dikkate alacak şekilde tedbirimizi almış oluruz. Bununla ilgili simülasyonlar devam ediyor. Bir hafta içinde de neticelenmiş olacak. Böyle baktığımızda da şunu görüyoruz; Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda okulların açılması halinde ya da sınavlar esnasında nasıl oturulmalı, ne kadar mesafe olmalı, öğretmenler neye dikkat etmeli, bütün bunlarla ilgili her birinin animasyon yaparak denemelerini yapıyoruz."

"Yani çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi okulun içine animasyonla alarak hangi sırayla, ne kadar mesafeyle, öğretmen nerede duracak, öğrenciler ne kadar aralıkla hareket edecekler vesaire bütün bunları çalışıyoruz."

Selçuk, "1 Haziran'a hazır mısınız?" sorusuna da "Bize 'Pazartesi günü okul başlıyor' deseler biz başlarız, hazırız. Çünkü okulların dezenfektanlarla temizlenmesi, okullarda alınacak tedbirler, bununla ilgili altyapı, bu işlerin tedbir kısmına yönelik birçok husus meslek liselerinde ele alınan konular, üretim bandımızda olan birçok ürünü burada devreye sokmamız, alınacak tedbirlere katkı sağlamamız mümkün. Biz hazırız, çok net olarak." sözleriyle yanıt verdi.