Numan Kurtulmuş: Üniversitelerimiz Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversitelerin, milletin bin bir emekle kurduğu bilim yuvaları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum. Bu konuda akılla, izanla, ilimle, irfanla, vicdanla bağdaşamayacak sözleri asla kabul etmiyorum."