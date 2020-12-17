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17 Aralık 2020 Perşembe 21:08 | Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş: Üniversitelerimiz Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü

Numan Kurtulmuş: Üniversitelerimiz Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü
AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, üniversitelerin, milletin bin bir emekle kurduğu bilim yuvaları olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversitelerin, milletin bin bir emekle kurduğu bilim yuvaları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yakinen bildiğim üniversitelerimizin, Türkiye'nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum. Bu konuda akılla, izanla, ilimle, irfanla, vicdanla bağdaşamayacak sözleri asla kabul etmiyorum."
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