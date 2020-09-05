Nostaljik tramvay bisikletlileri taşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisiklet ile binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz” dedi.

ÖZEL OTOPARKLAR YAPACAĞIZ

Bisiklet tramvayıyla ilgili bilgi veren Başkan Altay, şunları söyledi: “Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek, bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Türkiye’de örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Konya, Türkiye’nin önemli bisiklet şehridir. Bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda bisiklet için yer ayırıyoruz hem de özel bisiklet otoparkları yapmaya başlıyoruz.”

OTOBÜSLER DE BİSİKLETLİ OLUYOR



Toplu ulaşımda Türkiye’ye rol model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsler için de bisikletli dönemin başlangıcını yaptı. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 otobüste uygulanmaya başlanan çalışma, yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.

21 BİSİKLET AYNI ANDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINABİLİYOR



Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için bir takım revizyonlar yaptı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleri ile duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yollarıyla entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.