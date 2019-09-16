Neslican Tay'ın son durumu nasıl? Neslican Tay ne kanseri?

Kansere karşı verdiği mücadale ile herkesin sevgisini kazanan Neslican Tay dün yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını 7 Eylül'de sosyal medyadan "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!" sözleri ile paylaşmıştı. Neslican'ın İstanbul'daki bir özel hastanede tedavisi devam ediyor. Gözler Neslican'dan gelecek güzel haberde...

HASTANEDEN NESLİCAN AÇIKLAMASI

Hastane direktörü Özer Koca’dan Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADA NESLİCAN TAY İÇİN MESAJ YAĞMURU!

Bu savaşın kazananı sen olacaksın #neslicantay

Sen örneksin, sen umutsun,sen çiçeksin ve inanıyoruz ki yeniden açacaksın..Dualarımız seninle güzel kız #neslicantay

İnsanların kansere olan bakış açısını değiştirdin.Onlara umut oldun, savaşmayı öğrettin.Engelin vücutta değil kafada olduğunu gösterdin bizlere.İyileşmeni,aramıza dönmeni dört gözle bekliyoruz. Kazanan sen olucaksın Neslii #neslicantay

Yaşamak istiyorum diye gözleri dolu dolu açıklama yapmıştı. Allah'ım çabanı gücünü hevesini boşa çıkarmasın. Öyle büyük mutluluklar yaşa ki kötü günlerin aklına dahi gelmesin. #neslicantay

Ne kadar güçlü olduğunu bize tekrar göster. #neslicantay sen kazanacaksın

Umarım bir an önce iyileşir hayatına daha güzel başlangıçlarla döner, ne kadar güçlü davrandığını dile getirirsin. Umarım iyi olursun. #neslicantay





Dayan güzel gülen kadın dayan başardın tekrar başaracaksın. Dualarımız seninle. #neslicantay

Anneme hep senin inancından, umudundan, güler yüzünden, neşenden, yaşam sevincinden bahsettim ben. Annemin kanserle savaşında (bilmesen de) katkın çok büyük. Sen şimdi sağ salim çıkıcaksın o yoğun bakımdan. Aksini hiç düşünmüyorum bile ben dualarım hep seninle. #neslicantay

Umudu,pes etmemeyi,her daim gülebilmeyi senden öğrendim.Hayatın karşına çıkardığı her türlü aksiliği o güzel gülüşünle ve savaşçı ruhunla geride bıraktın.4.kez başaracaksın inanıyorum.Tüm kalbim ve dualarım seninle.Bu savaşın kazananı sen olacaksın.

Haydi bakalım gülüşü güzel kız Dualarım seninle Güçlü olan kanser değil SENSİN. #neslicantay

Sen bu imtihanın üstesinden Allah’ın izniyle geleceksin. Buna yürekten inanıyoruz. Dualarımız seninle...

Rabbim Acil Şifalar Versin. #neslicantay







NESLİCAN TAY YOĞUN BAKIMA GİRMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞTI...

Bir süredir burada pek aktif olamadım kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum diğer gün ben ne zaman iyi olucam.. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felakat derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun







NESLİCAN NE KANSERİ?

Teşhis konulduğunda tümör tüm bacağını sarmış, kemiği aşındırmış ve artık bacağın kurtulması için çok geç kalınmıştı.

Bacağını kaybetmesinden altı ay sonra, Neslican, kanserin akciğerine sıçradığını öğrendi. Fakat oldukça mutluydu. Çünkü bu tümörün ameliyatla alınabileceğini biliyordu. Tümör ameliyatla alındı ve Neslican ilaç tedavisi görmeye başladı. Bu sayede kanseri bir kez daha yendi.

Aradan tekrar altı geçti. Bu sürede kanserin üçüncü kez Neslican’ın vücudunda yer aldığı öğrenildi. Hastalık akciğerlerinin zarlarındaydı bu kez.



NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.