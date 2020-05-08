Nakil için büyük gün 20 Mayıs

Adana’da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz için geri sayım başladı. Akut Lenfoblastik Lösemi hastası minik Kuzey’e, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas’ın iliği nakledilecek. Yüzde 90 uyumlu olan ilik koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması nedeniyle Türkiye’ye ulaşamamış, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle kriz diplomatik yollarla çözülmüştü. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleri sonucu Andreas’ın iliği karayoluyla önce İstanbul’a, ardından Adana’ya getirilerek 14 gün karantinaya alındı. Koronavirüs testi negatif çıkan, Kuzey’i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs’ta Adana’da yapılacak.