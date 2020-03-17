Naci Bostancı'dan AK Partili vekillerle ilgili iddialara yanıt

Bostancı, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve şu ifadelere yer verdi:

'TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır.'