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  3. Naci Bostancı'dan AK Partili vekillerle ilgili iddialara yanıt

Naci Bostancı'dan AK Partili vekillerle ilgili iddialara yanıt

Naci Bostancı'dan AK Partili vekillerle ilgili iddialara yanıt

'Umreden dönenler arasında AK Partili vekil de var' iddiasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı açıklama yaptı.

Bostancı, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve şu ifadelere yer verdi:

'TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır.'


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