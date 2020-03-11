N95 maske nedir, özellikleri nelerdir? Maske nasıl takılır?

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs 10 Mart gecesi itibari ile Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekli tedbirlerin alındığını, tüm vatandaşların basit koruma yöntemlerini uygulamaları gerektiğini açıkladı. Kalabalık ortamlarda daha rahat nefes almak isteyenler maske ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. N95 maske nedir, özellikleri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Detaylar haberimizde..

N95 VİRÜS MASKESİ NEDİR?

N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 MASKE NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür. Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.

N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

MASKE NASIL TAKILIR?

Ellerini temizle.

Tıbbi maskenin defosu olup olmadığını kontrol et.

Maskenin üst kısmını uygun şekilde doğrult.

Maskenin uygun tarafının dışa baktığından emin ol.

Maskeyi yüzüne takmak.

Burun parçasını ayarla.

Gerekirse maskenin alt şeridini bağla.

Maskeyi yüzüne ve çenenin altına tak.