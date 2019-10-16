Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9224
  • 6,545
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Münbiç'te Mehmetçik tetikte, Ruslar devriyede

Münbiç'te Mehmetçik tetikte, Ruslar devriyede

Münbiç'te Mehmetçik tetikte, Ruslar devriyede

ABD ve koalisyon güçleri Münbiç’ten çekildiğini açıklarken, TSK ise kent çevresinde operasyona başladı. Batı bölgesindeki bazı köyler TSK’nın kontrolüne girdi.  

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç’ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu. 

Zırhlı araçlarla Münbiç’in batısından harekete geçen TSK öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ise, Yalışlı ve Kerpiçli köylerini teröristlerden temizledi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Münbiç kırsalında YPG/ PKK’lılara ait çok sayıda zırhlı araç ve mühimmata el konuldu. Münbiç operasyonuna İHA ve SİHA’lar da havadan destek verdi.  

RUSYA DEVRİYE YAPIYOR 

Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı. Münbiç’in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, ´Terör örgütü PKK/PYD

Bakanlık Twitter´dan Paylaştı! Teslim Olan Teröristten İbretlik Sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva

4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı