Mültecilerin sınırına dayandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal suçlama!

İdlib'de 34 askerimizi şehit eden alçak saldırının ardından Türkiye göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamıştı. Şuana kadar 80 binin üzerinde göçmen, Edirne'ye akın etti. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya açılma amacında olan mülteciler ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis'den skandal bir son dakika açıklaması geldi.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA

Stefanis, sınırda 9 bin 600'ün üzerinde girişim olduğunu belirtirken, Türkiye hakkında skandal bir suçlamada bulundu. Öte yandan Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.

İdlib'deki hain saldırı sonrasında Ankara'nın sınırları açma kararı, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis Türkiye hakkında skandal bir suçlamada bulundu. Stefanis açıklamasında, "Sınırımızda dün 9.600 girişim ihlali oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ONLARA YARDIM EDİYOR"

Stefanis, "Dün sınırlarımızda 9.600 ihlal yaşandı bunların hepsini başarıyla çözdük. Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda onlara yardım da ediyor" iddiasında bulundu.

Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda göçmen, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı. Bazı göçmenler ise uyku tulumlarına girerek, uyudu.,

SAYI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlere evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek, ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren göçmenler, amaçlarının Yunanistan'a geçerek, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu söyledi.

(Sabah)