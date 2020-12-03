Muhtarlardan CHP'ye TSK'ya hakaret uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar Kılıçdaroğlu’na, milletvekillerinin terörist cenazelerine katılması ve son olarak Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK’ya hakaret etmesiyle ilgili tepki gösterdi. Toplantının açılışında konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, Başarır ve terörist cenazesine katılan Sezgin Tanrıkulu hakkında Kılıçdaroğlu’ndan gereğinin yapılmasını istedi.

TALİHSİZ AÇIKLAMA



Yakup Er “Birlik olma vaktinin geldiği bu günlerde, ülkenin gerek içeride gerek dışarıda sıkıntılar yaşadığı bu dönemde birliğimizi bozucu konuşmalardan uzak kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahir Bey’in son konuşmasını talihsiz buluyorum, kınıyorum. Sizlerin de gereğini yapacağınıza hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir terör örgütünün cenaze törenine hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, il başkanının, milletvekilinin katılmasını doğru bulmayız” dedi ve Sezgin Tanrıkulu’nu savundu.

‘TAHİR ELÇİ’ ÇARPITMASI



Kılıçdaroğlu “Sezgin Tanıkulu’nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi’nin cenaze törenidir. Tahir Elçi ‘terör istemiyoruz’ diyor ve faili meçhul öldürülüyor. Bütün siyasi partilerden cenaze törenine katılım var. Sosyal medyada montaj yapılıyor terör örgütünün bayrağı konuluyor ve yayılıyor. Bu konuda davalar açıldı. Tamamen yalan bir şeydir” diyerek, konuyu çarpıtmaya çalıştı.

FOTOĞRAF YALANLADI



TANRIKULU TERÖRİSTİN CENAZESİNDE



CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi Tahir Elçi’nin cenaze törenine katıldı ancak arşivler terörist cenazesine katıldığını da ortaya koydu. Tanrıkulu ve CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, 2015 yılında terör örgütü PYD için Suriye’de çatışırken ölen terörist Aziz Güler’in cenaze törenine katıldı. Tanrıkulu, Aziz Güler’in terörist olmadığını iddia etmişti.

HABERTÜRK’E 5 KEZ PROGRAM DURDURMA VE PARA CEZASI



RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Habertürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle ‘devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne’ aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK’ün Habertürk’e verdiği cezanın dayanağı yasadaki en ağır yaptırım 8/1/a maddesi. Kanal benzer ihlalden 2. kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3. kez ceza alması halinde ise Habertürk’ün yayın lisansı iptal edilecek” dedi.

AHLAK DIŞI HEZEYANLAR İÇİNDE



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanının muhalefet etmek adına Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlardır” dedi.

ÖZEL, AKAR’A TAZMİNAT ÖDEYECEK



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı beyanlarında hakaret ettiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Akar’ın avukatlarından Samet Can Olgaç, Özel’in bir televizyon kanalında söylediği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel’in basın yayın yoluyla “kınanması” talep edilmişti.