Muhtarlar salgının gizli kahramanı: '7 aydır ihtiyaç sahibinin yanındayız'

Türkiye’nin 7 aylık salgınla mücadele sürecinde İstanbul’daki 39 ilçede 962 muhtar ihtiyaç sahiplerini bir an olsun yalnız bırakmadı. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta o süreci AKŞAM’a şöyle anlattı:

BÜYÜK DAYANIŞMA

“22 yıllık muhtarım. Pandemi sürece başladığından beri olağanüstü bir çalışma içine girdik. Yasakların gelmesi ve işyerlerinin kapanmasıyla hayat durdu biz sahaya indik. Her muhtar kendi bölgesinde teyakkuza geçti. Mahalle sakinleri büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Kumanya yardımından, çocuk bezine, iğneden ipliğe kadar pek çok yardımı halkımızla paylaştık. Kaymakamlıklarda kurulan guruplarda görevler aldık. Yaşlılarımızın maaşlarının çekilip getirilmesi, yemek ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik.

YARDIM SEFERBERLİĞİ

“Benim muhtarlığını yaptığım Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi’nin nüfusu 35 bin. Bu bölgede 1500 ila 2000 koli yardım ile 400 bin TL’ye yakın nakit para dağıttık. Hayatlarında hiç yardım vermeyen vatandaşlarımız yardım vermeye yarışına girdi. Bir günde 160 kişiye bizzat ben yardım dağıttım.”

HASTALARI DENETLİYORUZ

“Kararnameyle muhtarlara denetleme yetkisi verildi, heyetler kuruldu. Heyet olarak korona hastalarının evlerine gidip kontrol ediyoruz. Hastanede yatan vatandaşlarımız mahalle muhtarlarını arayarak “çoluğumuz çocuğumuz sana teslim” diyorlar. Düşünsenize muhtar olarak bizlere olan güveni. Vakaların artmasıyla şu an muhtarlarımız teyakkuza geçti.”

25 MUHTAR VİRÜS KAPTI

“Koronavirüs sürecinde devletimizin tüm birimleri canla başla çalıştı. Muhtarlarımız da bu süreçte en çok çalışan kesim oldu. İlk bir ayda 25 muhtarımız virüse yakalandı. İçimizde çok küçük bir gurup muhtarlıkları kapatalım önerisinde bulunmuştu. Ancak biz kesinlikle muhtarlıkların açık kalmasını devletin en küçük biriminin ayakta kalması için mücadele verdik ve bunda da başarılı olduk.”



PANİK YERİNE KURALLARA UYUN



“İkinci dalga şimdi kapıda gibi görünüyor. Esnafımız ve vatandaşlarımız panik havasına girdi. Panik havasına girmek yerine kurallara uymak çok daha etkin bir çözüm olacaktır. Benim mahallemde yüzde 2.4 oranında korona virüs hastası var, yakın takipteyiz.”

