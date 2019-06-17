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Muhammed Murisi'nin gıyabi cenaze namazı kılnacak

Muhammed Murisi'nin gıyabi cenaze namazı kılnacak

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Tüm Müslüman alemini yasa boğan haber sonrası Diyanet İşleri Başkanlığından Muhammmed Mursi’nin gıyabi cenaze namazının kılınacağı açıklaması yapıldı. Muhammed Murisinin gıyabi cenaze namazı nerede kılınacak?

Muhammed Mursi 3 Temmuz 2013 yılında darbe yapılarak hükümetten indirilmişti. Çıkarıldığı mahkemede baygınlık geçirip hayatını kaybeden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin gıyabi cenaze namazı kılınacak. Muhammed Murisi'nin gıyabi cenaze namazı nerede kılınacak? Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

MESCİD-İ AKSA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

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