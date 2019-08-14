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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

(AA)

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