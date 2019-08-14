Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
(AA)