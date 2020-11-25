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  • MSB'den Kelbecer paylaşımı: 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor
25 Kasım 2020 Çarşamba 11:06 | Son Güncelleme:

MSB'den Kelbecer paylaşımı: 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Kelbecer'e de girdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 yıl sonra geri alınan Kelbecer'le ilgili paylaşımda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Azerbaycan askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

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