MSB'den Kelbecer paylaşımı: 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 yıl sonra geri alınan Kelbecer'le ilgili paylaşımda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Azerbaycan askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."