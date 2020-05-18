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  3. MSB'den hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB'den hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB'den hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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