MSB'den El Bab'daki patlamaya ilişkin açıklama: 14 sivil hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından El Bab kentindeki terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu.



MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlerin El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattıklarını belirterek, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı." dedi.