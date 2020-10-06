06 Ekim 2020 Salı 16:15 | Son Güncelleme:
MSB'den El Bab'daki patlamaya ilişkin açıklama: 14 sivil hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından El Bab kentindeki terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu. MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlerin El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattıklarını belirterek, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından El Bab kentindeki terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu.
MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlerin El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattıklarını belirterek, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı." dedi.
Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2020
Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/PPX7MZuScE