MSB'den Doğu Akdeniz mesajı: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında, Doğu Akdeniz konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

"HİÇBİR KABADAYILIĞA İZİN VERİLMEYECEK"

Oruç Reis'in çalışmalarının süreceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"