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  3. MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 4 PKK/PYD'li terörist öldürüldü

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 4 PKK/PYD'li terörist öldürüldü

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 4 PKK/PYD'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.


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