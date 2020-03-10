MSB: Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı
MSB: 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.
AA'nın aktardığı haberde, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.